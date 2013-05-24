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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 12:06 BJT

重发-日本金融：希望日本央行加强与市场的密切沟通--首相安倍晋三

(重发以删除多余段落)

路透东京5月24日 - 日本首相安倍晋三周五表示，希望日本央行加强与市场的密切沟通，并通过货币市场操作等适当的举措来稳定债市。

“政府将密切关注公债市场，并采取适当的债券管理政策，”安倍在国会表示。

安倍亦称，日本央行的大规模购债计划并不等同于债务货币化，因为是从市场上购买债券。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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