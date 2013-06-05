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货币新闻 | 2013年 6月 5日 星期三 11:51 BJT

《日本经济分析》安倍拟让养老金投资风险资产，投资成败攸关政府声誉

日本公债市场在试图根据愈发激进的日本央行举措进行调整之际也面临风险，这是最近债市波动的原因之一。

向挪威和加拿大的债券投资配比靠拢将意味着，GPIF从公债市场撤出27万亿日圆(约2,720亿美元)资金。这将相当于日本央行根据刺激举措承诺今年增加购债规模的一半还多。

同时，GPIF还必须在股市增加投资45万亿日圆(约4,540亿美元)，才能齐平加拿大和挪威等国家养老基金的投资组合配比水准。

分析师称，这样的转变幅度意味着，调整必须循序渐进地进行。

“养老基金往往求稳，”SMBC Friend证券资深策略师松野利彦表示。“现在认为养老基金将大举追涨股市还为时尚早。”

安倍好不容易才赢得的市场信誉也可能流失。外界开始谈论日本养老基金投资策略调整之时，日股日经指数恰在回落，并接近六周低点。(完) (译文审校 王丽鑫)
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