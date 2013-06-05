《日本经济分析》安倍拟让养老金投资风险资产，投资成败攸关政府声誉

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
日本公债市场在试图根据愈发激进的日本央行举措进行调整之际也面临风险，这是最近债市波动的原因之一。
向挪威和加拿大的债券投资配比靠拢将意味着，GPIF从公债市场撤出27万亿日圆(约2,720亿美元)资金。这将相当于日本央行根据刺激举措承诺今年增加购债规模的一半还多。
同时，GPIF还必须在股市增加投资45万亿日圆(约4,540亿美元)，才能齐平加拿大和挪威等国家养老基金的投资组合配比水准。
分析师称，这样的转变幅度意味着，调整必须循序渐进地进行。
“养老基金往往求稳，”SMBC Friend证券资深策略师松野利彦表示。“现在认为养老基金将大举追涨股市还为时尚早。”
安倍好不容易才赢得的市场信誉也可能流失。外界开始谈论日本养老基金投资策略调整之时，日股日经指数恰在回落，并接近六周低点。(完) (译文审校 王丽鑫)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。