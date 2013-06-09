日本财政：首相安倍晋三称拟在秋季实施减税，以鼓励企业增加资本支出

路透东京6月9日 - 日本首相安倍晋三周日表示，政府将围绕在秋季减税以鼓励企业增加资本支出作出决定。这是政府重振经济、摆脱近20年停滞不前局面的全面改革措施之一。

他说，政府还将研究立法，废除阻碍企业研发与投资的规定，并确保秋季能在议会获得通过。

“我们希望针对在秋季实施大胆减税以促进资本支出作出决定，”安倍对日本放送协会(NHK)表示。

日本政府上周公布的增长策略草案中已包括其他一些举措，例如成立特别经济区以吸引外国企业，以及每年将收入提高3%。