日本财政：首相安倍晋三称拟在秋季实施减税，以鼓励企业增加资本支出

金属期市：期铝保持在28个月高位附近，因担心供应
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
路透东京6月9日 - 日本首相安倍晋三周日表示，政府将围绕在秋季减税以鼓励企业增加资本支出作出决定。这是政府重振经济、摆脱近20年停滞不前局面的全面改革措施之一。
他说，政府还将研究立法，废除阻碍企业研发与投资的规定，并确保秋季能在议会获得通过。
“我们希望针对在秋季实施大胆减税以促进资本支出作出决定，”安倍对日本放送协会(NHK)表示。
日本政府上周公布的增长策略草案中已包括其他一些举措，例如成立特别经济区以吸引外国企业，以及每年将收入提高3%。
将在周五完成的增长策略第一部分未能引起关注，因市场认为其缺乏细节。安倍称，政府将在秋季完成增长策略的第二部分，其中包括减税。(完)
路透伦敦4月3日 - 期铝周一上涨，迫近上周触及的28个月高位，因预期市场收紧，但铝价不断上升，将可能意味生产商会恢复产能，填补供需缺口。
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