版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 24日 星期二 10:15 BJT

日本经济：在摆脱通缩方面取得稳步进展--首相安倍晋三

路透东京12月24日 - 日本首相安倍晋三周二表示，日本在摆脱通缩方面取得稳步进展，并称经济形势全面改善。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐