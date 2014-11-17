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货币新闻 | 2014年 11月 17日 星期一 17:42 BJT

日本政经：首相安倍晋三称将冷静分析情况，再决定是否上调消费税

路透东京11月17日 - 日本首相安倍晋三周一表示：

* 将冷静分析情况，再决定是否会按计划上调消费税

* 政府“三支箭”经济政策稳步产生成效

* 7-9月GDP数据并不鼓舞人心

* 摆脱通缩的机会不容错失。 (完)
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