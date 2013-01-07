日本政经:首相呼吁大胆的货币政策和大规模财政支出

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透东京1月7日 - 日本首相安倍晋三周一再次呼吁日本央行祭出大胆货币宽松政策,推出大规模财政支出并制定出经济增长策略,以摆脱通缩.
"首先,最迫切的任务是抗击通缩,"安倍在由政府及执政党官员出席的会议上表示.
"采取大胆的货币政策、灵活的财政政策和经济增长策略,旨在刺激民间投资.在利用这三大支柱,我们必须争取战胜通缩."
安倍亦称,日本政府将竭尽所能,尽快制定出当前财政年度的追加预算案,以及下个财年的预算案,以支撑经济.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。