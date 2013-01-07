日本政经:首相呼吁大胆的货币政策和大规模财政支出

路透东京1月7日 - 日本首相安倍晋三周一再次呼吁日本央行祭出大胆货币宽松政策,推出大规模财政支出并制定出经济增长策略,以摆脱通缩.

"首先,最迫切的任务是抗击通缩,"安倍在由政府及执政党官员出席的会议上表示.

"采取大胆的货币政策、灵活的财政政策和经济增长策略,旨在刺激民间投资.在利用这三大支柱,我们必须争取战胜通缩."

安倍亦称,日本政府将竭尽所能,尽快制定出当前财政年度的追加预算案,以及下个财年的预算案,以支撑经济.(完)