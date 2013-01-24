日本政经: 首相安倍希望日本央行尽快实现2%的通胀目标

路透东京1月24日 - 日本首相安倍晋三周四表示,期待日本央行尽快实现2%的通胀目标.

"我预期日本央行将采取大胆的货币宽松政策.我希望央行能够尽职履行其对抗通缩的职责."安倍在日本经济财政谘问会议上说道.

但他也表示,将由日本央行决定采取何种举措来实现通胀目标.

日本央行周二将通胀目标提高至2%,并承诺在明年无限量购买资产,以期结束持续数年之久的经济滞胀.(完)