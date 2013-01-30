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货币新闻 | 2013年 1月 30日 星期三 12:56 BJT

日本政经: 政府和央行举措旨在抗击通缩并实现经济的可持续增长

路透东京1月30日 - 日本首相安倍晋三周三表示:

* 强烈希望日本央行能采取大胆的货币宽松政策以尽快实现2%的通胀目标.

* 政府和日本央行举措旨在抗击通缩并实现经济的可持续增长.

* 将通过灵活的宏观经济政策和财政改革来提高薪资,防止长期利率的上涨.(完)
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