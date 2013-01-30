更新版-日本政经: 首相安倍晋三否认国际社会对其近期政策是为压低日圆的指责

****人民币综述：离岸人民币债券何时能再重回视野--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透东京1月30日 - 全球围绕货币战争的辩论愈演愈烈,日本首相安倍晋三周三首度投身论战,否认对于日本试图以货币和财政刺激政策故意压低日圆的指责.
安倍晋三在议会回答反对党就海外批评一事的提问时称:"日本政府和央行采取的措施是为了抗击通缩与实现可持续的经济增长."部分外国决策者抨击日本近期政策是为了直接压低日圆.
这是安倍晋三首次就该问题公开表态.
德国总理梅克尔上周表示,在日本央行近期加快货币宽松步伐后,日本成为担忧所在.
韩国也在近几天口头发难,央行总裁金仲秀上周六称,日本最近的货币宽松举措"造成了麻烦".
上周举行的达沃斯世界经济论坛上,货币战争成为讨论焦点,许多央行总裁与企业高层都质疑持续放宽货币政策是否明智.
安倍晋三还在议会对日本央行继续施压,要求其采取大胆行动来实现2%的通胀目标.
他说道:"我强烈希望日本央行追求实施大胆的货币宽松政策,以尽快实现(2%的通胀目标)."
在日本央行最近一次政策会议结束两天后的政府最高经济小组会议上,央行总裁白川方明暗示,可能会进一步扩大资产购买规模,以向经济注资.
安倍晋三还以大规模财政支出来重振经济,但在周二批准的1.02万亿(兆)美元预算草案中,政府计划将新债发行规模控制在税收水平以下,以象征性显示其继续改善财政状况的决心.
"尽管我们需要重振日本经济,但恢复财政健康状况也很重要."安倍晋三对议会表示.(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
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路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国江苏省下午招标的五年和10年期专项地方债，中标利率为3.50%和3.78%，较投标区间下限分别上浮41bp和49bp(基点)，其中10年期利率距离上限仅有1bp之差；两期债的投标倍数为1.80倍和1.65倍。 该省稍早结束招标的三年和七年期一般地方债，中标利率为3.27%和3.60%，较投标区间下限分别上浮25bp和38bp，投标倍数为1.80倍和1.67倍。 上述债券全部为置换债券。中债资信评估有限责任司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 190.1 4月7日下午14:00-14:40 4月10日 七年 190
* 五年券106/5期殖利率连二日收跌 * 短多趁势出场，殖利率尾盘跌幅收敛 * 短线市场气氛偏多，后续视美债走势 * 五年券106/5期下周一区间先看0.72-0.80% 路透台北4月7日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周五出量收低 ，并创五年券殖利率近五个月新低.交易员称，因美国对叙利亚发射飞弹带动避险需求，早 盘五年券殖利率一度急挫，惟随即引爆短线停利出场潮，加上尾盘空单回补致殖利率跌幅收 敛，惟市场气氛仍偏多。 他们指出，短线而言，市场气氛还是偏多格局，但多头不敢留太多部位在手上，盘中趁 着美国攻打叙利亚利多消息，在殖利率急挫之际先行获利了结。 〞今天殖利率震荡幅度很大，显然有人在大规模的停利。〞一大型证券商交易员说。 他们表示，五年券殖利率开低走低收小跌并留下影线，短线偏多气氛未变。不过，随殖 利率挫至相对低档，往下追价意愿低，加上大型行库普遍均未进场，亦使殖利率于低档拉锯 。 一大型票券商交易员即称，早盘殖利率急挫至低档，大家开始犹豫还要不要往下追