更新版-日本政经: 首相安倍晋三否认国际社会对其近期政策是为压低日圆的指责

路透东京1月30日 - 全球围绕货币战争的辩论愈演愈烈,日本首相安倍晋三周三首度投身论战,否认对于日本试图以货币和财政刺激政策故意压低日圆的指责.

安倍晋三在议会回答反对党就海外批评一事的提问时称:"日本政府和央行采取的措施是为了抗击通缩与实现可持续的经济增长."部分外国决策者抨击日本近期政策是为了直接压低日圆.

这是安倍晋三首次就该问题公开表态.

德国总理梅克尔上周表示,在日本央行近期加快货币宽松步伐后,日本成为担忧所在.

韩国也在近几天口头发难,央行总裁金仲秀上周六称,日本最近的货币宽松举措"造成了麻烦".

上周举行的达沃斯世界经济论坛上,货币战争成为讨论焦点,许多央行总裁与企业高层都质疑持续放宽货币政策是否明智.

安倍晋三还在议会对日本央行继续施压,要求其采取大胆行动来实现2%的通胀目标.

他说道:"我强烈希望日本央行追求实施大胆的货币宽松政策,以尽快实现(2%的通胀目标)."

在日本央行最近一次政策会议结束两天后的政府最高经济小组会议上,央行总裁白川方明暗示,可能会进一步扩大资产购买规模,以向经济注资.

安倍晋三还以大规模财政支出来重振经济,但在周二批准的1.02万亿(兆)美元预算草案中,政府计划将新债发行规模控制在税收水平以下,以象征性显示其继续改善财政状况的决心.