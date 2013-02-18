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货币新闻 | 2013年 2月 18日 星期一 08:51 BJT

日本经济: 首相安倍晋三称日本央行有责任阻止物价涨幅远超过2%

路透2月18日 - 日本首相安倍晋三周一表示,日本央行承诺将维持超宽松政策直到实现2%的通胀目标,同时有责任阻止物价涨幅远超过2%.他还表示,日本央行货币宽松政策的效果将首先显现在汇率和股价上,这有助于提振制造商获利.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
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