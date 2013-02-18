修正-更新版-日本经济: 首相称宽松政策并非意在压低日圆,但为影响汇率要素

(更正: 标题改为"影响汇率要素",非"影响汇率主素")

路透东京2月18日 - 日本首相安倍晋三周一表示,央行货币政策并非旨在压低日圆,但却是推动日圆汇率走势的重要因素之一.

他还称,购买外国债券是日本央行未来的一个选项,但他强调自己不会干涉央行为取得2%通胀率目标所实施的具体政策举措.

安倍重申日本央行的宽松货币举措旨在对抗通缩,而非削弱日圆,回击了20国集团(G20)部分国家对日本有意利用促通胀政策来压低日圆进而刺激出口的指责.

但他补充道,日本央行的政策举措或许会间接导致日圆下跌并提振股市,且有助于提振企业获利及促使企业加薪.

安倍亦称,虽然日本不会采取措施操纵汇率走势,但保留修正日圆过度涨势的权力.