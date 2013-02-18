修正-更新版-日本经济: 首相称宽松政策并非意在压低日圆,但为影响汇率要素

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(更正: 标题改为"影响汇率要素",非"影响汇率主素")
路透东京2月18日 - 日本首相安倍晋三周一表示,央行货币政策并非旨在压低日圆,但却是推动日圆汇率走势的重要因素之一.
他还称,购买外国债券是日本央行未来的一个选项,但他强调自己不会干涉央行为取得2%通胀率目标所实施的具体政策举措.
安倍重申日本央行的宽松货币举措旨在对抗通缩,而非削弱日圆,回击了20国集团(G20)部分国家对日本有意利用促通胀政策来压低日圆进而刺激出口的指责.
但他补充道,日本央行的政策举措或许会间接导致日圆下跌并提振股市,且有助于提振企业获利及促使企业加薪.
安倍亦称,虽然日本不会采取措施操纵汇率走势,但保留修正日圆过度涨势的权力.
日本股市周一上扬,同时日圆下挫,因G20周末会议未直接批评该国令日圆下跌的激进促通胀计划.(完) (编译 许娜; 审校 李春喜)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。