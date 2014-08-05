版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 5日 星期二 11:51 BJT

日本政经：首相安倍晋三称，将在9月第一周改组内阁和自民党领导层

路透东京8月5日 - 日本首相安倍晋三周二表示，将在9月第一周改组内阁和自民党领导层。

安倍还称，日本正走在战胜通缩的道路上，将继续把改善经济作为头等大事。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐