版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 13日 星期三 12:39 BJT

日本经济：首相安倍誓言将竭尽全力使经济增长回到正轨--时事社

路透东京8月13日 - 据日本时事新闻社报导，日本首相安倍晋三周三称，将竭尽全力使日本经济增长回到正轨。

日本4-6月当季经济创下2011年3月地震和海啸以来的最大萎缩幅度，消费税上调严重打击到家庭支出，让人担心经济即使有反弹，恐怕也难以持续稳健复苏。 (完) (编译 许娜；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐