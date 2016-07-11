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国际财经 | 2016年 7月 11日 星期一 13:41 BJT

日本首相安倍称周二将指示经济财政大臣编制财政刺激计划

路透东京7月11日 - 日本首相安倍晋三周一表示，政府将加快高速铁路的建设，并推动最多提前八年完成磁悬浮铁路网络，作为支撑经济的刺激计划的一部分。

安倍晋三称，周二将指示经济财政大臣石原伸晃开始编制财政刺激计划，但未提及支出规模将如何。

安倍晋三是执政联盟在参议院选举中大获全胜后的记者会上做出如上表示的。(完)

(编译 杜明霞；审校 张涛)

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