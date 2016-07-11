日本首相安倍称周二将指示经济财政大臣编制财政刺激计划

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京7月11日 - 日本首相安倍晋三周一表示，政府将加快高速铁路的建设，并推动最多提前八年完成磁悬浮铁路网络，作为支撑经济的刺激计划的一部分。
安倍晋三称，周二将指示经济财政大臣石原伸晃开始编制财政刺激计划，但未提及支出规模将如何。
安倍晋三是执政联盟在参议院选举中大获全胜后的记者会上做出如上表示的。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。