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国际财经 | 2016年 7月 27日 星期三 11:35 BJT

日相安倍晋三今日将宣布规模为27万亿日圆的刺激计划--富士电视

路透东京7月27日 - 日本富士电视台周三报导，首相安倍晋三将宣布实施规模为27万亿日圆(2,540亿美元)的经济刺激计划。

报导称，安倍可能在周三下午宣布宣布。

首相的日程表显示，他将从0400 GMT开始在日本南部的福冈发表讲话，不过还不清楚他是否会在讲话中宣布刺激计划的规模。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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