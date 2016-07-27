日相安倍晋三今日将宣布规模为27万亿日圆的刺激计划--富士电视

宝马高管称墨西哥新厂计划不变 无视特朗普警告
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透东京7月27日 - 日本富士电视台周三报导，首相安倍晋三将宣布实施规模为27万亿日圆(2,540亿美元)的经济刺激计划。
报导称，安倍可能在周三下午宣布宣布。
首相的日程表显示，他将从0400 GMT开始在日本南部的福冈发表讲话，不过还不清楚他是否会在讲话中宣布刺激计划的规模。(完)
(编译 李春喜 审校 孙茉莉)
路透慕尼黑1月16日 - 德国宝马汽车(BMW)一名高管表示，尽管美国候任总统特朗普发出警告，将对该公司在墨西哥制造并出口美国的汽车课征边境税，宝马汽车2019年在墨西哥展开一座新车厂运营的计划仍维持不变。
路透苏黎世1月16日 - 瑞士杀虫剂及种子集团先正达(Syngenta)执行长Erik Fyrwald周一表示，预计监管机构很快将批准中国化工集团公司以430亿美元收购该公司的交易。
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。