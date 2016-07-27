综述：安倍宣布2650亿美元刺激计划 让日本央行面临货币宽松压力

资料图片：2016年6月21日，日本首相、自民党领导人安倍晋三参加与反对党的一场辩论会。 REUTERS/Thomas Peter/File Photo

路透东京7月27日 - 据日本媒体报道，首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。不过其中多少将直接用于刺激增长还不得而知。

据日本时事通信社报道，首相的28万亿日圆(2,653亿美元)刺激计划包括13万亿日圆的“财政措施”。计划总规模超出最初预估的20万亿日圆左右。这些措施可能包括中央和地方政府支出，以及贷款计划。

安倍是在日本南部发表讲话时做出的这个声明，公布的时间早于预期，这让日本央行面临压力，不得不进一步宽松货币政策，以配合安倍的大笔支出计划。日本央行本周五结束的利率会议将受到密切关注。

“刺激计划的规模如此之大，势必会对经济产生巨大影响。不太可能在一次追加预算中支出这么多资金，因此这些支出可能会在未来几年间陆续做出，”三菱日联摩根士丹利证券的资深经济学家Hiroshi Miyazaki说。

“日本央行可能会放松政策，包括增加公债购买规模，因此可以说日本央行会消化这些新债。这也将更容易显示，日本央行和政府正在合作。”

时事社援引安倍称，政府将在下周宣布刺激计划的细节。

很多央行决策者倾向于推迟采取行动，希望预期中的财政刺激方案，以及推迟实施第二轮消费税上调计划能够刺激增长，并提高通胀率达到央行2%目标的可能性。

但对日本央行决策者而言，日圆走势和政治考量或许是决定性因素。日本央行决策者正在纠结，是再度扩大刺激措施，还是将日渐枯竭的政策工具留待经济形势更糟糕之时再用。

美元兑日圆一度上涨1.8%，因有关安倍何时宣布大规模刺激计划的揣测，以及日本考虑发行50年期公债的报导都打压市场人气。美元之后回吐涨幅，报105.65日圆，盘中涨1%。

日经指数.N225涨1.7%，因对于更多刺激性支出的期望提振了股价。

本月稍早，安倍指令政府起草刺激计划，以重振受疲弱消费拖累的经济，尽管“安倍经济学”实施已有三年，其中包括了超级宽松货币政策、大规模支出以及改革承诺。

消息人士之前对路透称，刺激计划总金额将至少为20万亿日圆，为目前市场预期区间的高端。不过他们表示，由国家及地方政府直接进行的支出可能为3万亿多日圆左右，约6万亿日圆来自财政投融资计划(FILP)，不属于一般预算。(完)