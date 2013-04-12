《日本经济分析》安倍经济新政犹如一场豪赌，是否有效尚难确定

路透东京4月12日 - 对“安倍经济政策”功过的讨论，就像是讨论一种新的减肥药，或延长寿命的新药：虽然很多人持怀疑态度，但几乎没有人不希望它发挥作用。

日本经济增强将有助于全球增长，也会使本国的老龄化和债务失控等问题更好对付，因此难怪许多人愿意暂且相信首相安倍晋三和他的新经济方案。

目前，安倍推出的鸡尾酒疗法已经推动日本股市涨至五年高点，采取的措施包括大规模印钞、增加公共支出，以及承诺促增长的改革。他的支持率高达70%，这对于一个刚上台三个来月的领导人是前所未有的。

但最终，即使善意祝愿的观察人士也希望看到安倍的经济政策实现了提升经济活动的目标：即就业状况改善，工资增长，经济出现持续增长，这是日本20年来所未见的。

6月安倍的政策将迎来第一次重大考验，届时政府将公布改革方案，此前刺激政策所产生的影响将需要改革方案来维系。

企业高管和投资者可能会非常关注，政府能多大程度上脱离通过向“增长行业”大肆提供补贴来促进增长的老路，以及破除投资和增长面临的一般障碍。

他们也将揣测安倍采取争议性措施的意愿，比如给保健服务业松绑，或放宽企业解雇员工的条件。

“安倍政府真正的攻坚战才刚刚开始，”武田药品工业社长长谷川闲史最近对外国记者表示。

**出现乐观迹象**

上月，安倍宣布日本愿意加入美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判，外界认为这不仅是一个促进出口的方法，而且也是引发国内市场开放的催化剂。

本月稍早，日本内阁批准一项方案将电力生产与销售分开，这是打破地区电力垄断和促进竞争的第一步。

此外，6月公布的另一项中期财政方案也将能使债券投资者判断，安倍控制债务激增的方案有多大说服力，以及他是否会推进自2014年4月起将消费税率翻倍至10%的方案。

判断改革方案质量同样重要的是，看经济对已经部署的货币和预算刺激方案的反应。

理论上，安倍经济政策就是豪赌投资者、企业和消费者预期的改变能影响到实体经济，目前这已经体现在信心调查和金融市场上。

资本支出是一个值得关注的指标，由于资金充裕的日资企业尚有富余产能没有利用，因此他们没有强烈的理由进行投资或扩大贷款。

实际上，虽然本月最新的日本央行短观调查显示企业信心改善，但大公司表示本财年计划削减资本支出。

**物价-收入窘境**

日本央行的另一个担忧是，日圆贬值与通胀预期的转变有可能在收入还没上升的时候，就开始推高物价并压缩家庭预算，从而阻碍而非促进经济成长。

一名高层政府官员告诉路透，“薪资上调有可能落后于日圆贬值造成的物价上涨，我们需要对这种可能性加以注意，避免其成为一个大的社会问题。”

亚洲第一大服饰商Fast Retailing周四公布，旗下旗舰连锁店优衣库的3月销售大增，但其维持获利预测未变，因为安倍的政策能否让数十年来的低迷消费人气回暖，仍然存在疑问。

日本普通工薪族的收入已连续20年处于下滑局面。在他们确信自己的收入会开始上涨之前，消费人气可能难以回升。

日本央行3月的季度家庭调查显示，物价预期已明显转为上升，且收入增长预期也在增强。不过只有9.5%的受访家庭认为薪资增速能赶上物价。

日本多数企业的3月当季季报将于下月出炉。出口企业及其供应商从日圆贬值中获益几何，将可从财报中窥得初步线索。

只有盈利情况持续改善，企业才会响应首相诉求与员工分享收益。夏季的奖金情况可能会提供初步线索，不过野村证券首席分析师Tomo Kinoshita表示，可能还要过两年时间，才会看到企业开始定期加薪。

他说，“今年只有少数几家公司会加薪。明年或许也是一样，可能得等到2015年，企业才会改变想法。”

由于日本央行的目标是击退通缩，消费者物价也将位于安倍政策的清单之上。

很多经济学家，甚至一些日本央行委员也觉得，日本央行难以像央行总裁黑田东彦所说的那样，在两年内实现2%的通胀率目标。

SunGard APT的研究主管Laurence Wormald表示，很多人似乎准备拿出耐心，等待日本经历一场“非做不可的实验”。该机构为养老基金与对冲基金等机构型投资者提供研究与风险解决方案。

但他也表示，这些人会关注日本的出口表现，看有无迹象说明，由于国内成本上升，日本可能无法从日圆贬值中得到完完全全的好处。

“问题在于，安倍的政策能否不只是促进消费与惠及建筑等特定行业，而是能提升日本经济的竞争力。竞争力被侵蚀将是一大担忧。(完)