全球金融：日本执政党号召政府慎待亚投行，但是否加入由首相决定

路透东京6月3日 - 一份报告草案周三显示，日本执政党-自民党号召“谨慎对待”中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但是否加入该行将由首相安倍晋三决定。

在中日两国财政官员本周末在北京会晤前，日本自民党的一个委员会聚焦于日本是否将加入亚投行。

这份报告将于周四递交给安倍。

报告草案最初呼吁日本政府“适当地”对待亚投行，但相关官员表示，他们将改用“谨慎”一词，以反映绝大多数议员的想法。

“我们最终认为，没以意向创始成员国身份加入亚投行是一个正确的决定。政府应该密切关注此事的发展，并谨慎应对，”该委员会成员Kenya Akiba称。