全球金融：日本执政党号召政府慎待亚投行，但是否加入由首相决定

《汇市简讯》清淡市况放大美元/日圆下行走势
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透东京6月3日 - 一份报告草案周三显示，日本执政党-自民党号召“谨慎对待”中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)，但是否加入该行将由首相安倍晋三决定。
在中日两国财政官员本周末在北京会晤前，日本自民党的一个委员会聚焦于日本是否将加入亚投行。
这份报告将于周四递交给安倍。
报告草案最初呼吁日本政府“适当地”对待亚投行，但相关官员表示，他们将改用“谨慎”一词，以反映绝大多数议员的想法。
“我们最终认为，没以意向创始成员国身份加入亚投行是一个正确的决定。政府应该密切关注此事的发展，并谨慎应对，”该委员会成员Kenya Akiba称。
“我们现在如何明确我们的立场？我们要采取长远的看法，而且只有当管理、债务可持续性和常设委员会等问题都解决后，才会做出决定。”(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
0048GMT * 市况清淡加剧东京市场的美元/日圆卖盘的影响 * 市况持续清淡，风险仍偏向下跌，但在一定程度上趋稳 * 下跌后再次出现一些日本进口商买盘，与以往一样 * 有关特朗普的担忧强烈，因其经济增长政策未明，且美联储鹰派立 场减弱 * 初步支撑位在113.70-80，之后在113.00前方 * 100小时移动均线切入位114.10、以及小时图一目均衡云区底部水 准114.13提供初步阻力(完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8615元附近，较上日升值约78点。
路透北京1月23日 - 中国网络科技服务企业--鹏博士电信传媒集团股份公司 周日晚公告称，公司拟定向增发募集资金不超过60亿元人民币，用于“基础网络投资”、“Open-NCloud 全球云网平台”和“新媒体平台运营”项目。公司股票并将于今日复牌。