版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 16日 星期四 08:31 BJT

日本经济：预计将延续以国内需求为主导的持续复苏--经济财政大臣

路透东京5月16日 - 日本经济财政大臣甘利明称：

* 预计日本经济将延续以国内需求为主导的持续复苏

* 政府经济举措对经济产生了效果，主要体现在民间消费的增长

* 日本第一季经济增长由个人消费大幅上升以及出口好转所推动

* 政府将实现包括就业和收入增长在内的经济成长。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐