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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 10:54 BJT

重发-日本金融：市场经历剧烈波动后进入调整阶段很自然--经济财政大臣

(重发以调整内文格式)

路透东京6月4日 - 日本经济财政大臣甘利明周二称，由于此前波动剧烈，金融市场进入调整阶段很自然。

他表示，在美国的疲弱制造业数据打压了美联储很快就会削减刺激举措的预期后，市场展示出“复杂的动向”。

“我认为面对各种不确定性因素，市场将会整固，且走势将会以实体经济状况为基础。”(完)

(翻译 张荻 审校 张涛)
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