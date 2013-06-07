版本:
中国
货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 09:40 BJT

日本经济：汇市和股市波动由外部因素引起--经济财政大臣甘利明

路透东京6月7日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，近期汇市和股市的波动是由外部因素引起。

“重要的是，日本经济在稳步复苏，”甘利明在内阁会议之后的记者会上表示。

“我们不久将确定经济成长策略...并稳步实施，”他表示。

周四美元兑日圆跌至七周低点95.90日圆，因投资者在重要美国就业数据公布前解除美元多仓。

日圆上涨周五打击日本股市，因日圆升值将不利于该国依赖出口的经济。(完)

(编译 李春喜 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐