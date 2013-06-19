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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 14:41 BJT

日本经济：当实体经济改善后，市场自然就将企稳--经济财政大臣甘利明

路透东京6月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，政府不会根据市场变动来施行经济政策，当实体经济改善后市场自然就将企稳。

甘利明是在日本记者俱乐部发表上述言论的。

过去几周，日本金融市场走势急剧动荡，因为市场担心日本政府的成长战略缺乏细节，而且揣测美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能会缩减刺激计划的规模。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)

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