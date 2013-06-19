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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 15:41 BJT

日本政经：内阁可能将在今年底重组--经济财政大臣甘利明

路透东京6月19日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，内阁可能将在今年底重组，与此同时执政党自民党最高领导层也将换血。

　甘利明在日本记者俱乐部称，政府打算在预期于参议院选举结束后的一个特别国会会期递交经济成长策略相关议案。(完) (编译 许娜; 审校 张涛)

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