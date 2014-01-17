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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 11:10 BJT

日本经济：资本支出料将大幅扩张--经济财政大臣甘利明

路透东京1月17日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，日本民间资本支出料将大幅扩张，因当前经济复苏促使企业信心和获利改善。

甘利明还表示，稳健的民间消费支撑了这样的观点，即在4月上调消费税前消费者积极购物的效应之外，一般家庭正感受到经济的有力复苏。

日本政府四个月来首次上调对整体经济的评估，反映出稳固的民间消费和资本支出的改善，暗示日本经济复苏根基更加稳固。 (完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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