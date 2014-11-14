更新版1-日本经济：安倍首相不可能无限期推迟上调消费税--经济财政大臣

上调消费税，是为不断增加的社保花费提供资金并缓解日本债务负担而制定的计划之一。日本债务规模是经济规模的两倍以上，是全球表现最差的。

但是，4月将消费税从5%上调至8%，导致日本经济出现2009年全球金融危机以来最严重滑坡后，很多政治人士开始对该计划丧失信心。

日本央行上个月扩大本就规模庞大的刺激举措，旨在刺激脆弱的经济和助推通胀。此举令市场大感吃惊。

甘利明坚持表示，即便不实施第二次消费税上调，日本政府也能在2015财年达到将基本预算赤字相当于国内生产总值(GDP)的比例减半、并在2020财年进一步削减该赤字比例的目标。

基本预算数据剔除了偿债成本和出售债券的收入。

但是，甘利明没有说明政府如何实现这些目标，并称经济可能需要更多刺激，这引发了基本预算赤字将继续恶化的担忧。

“如果(消费税)没有调高到10%，就很难实现目标，”日本财务大臣麻生太郎说。 (完)