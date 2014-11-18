日本经济：应由首相和财务大臣决定预算赤字目标--经济财政大臣

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果

路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。