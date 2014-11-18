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货币新闻 | 2014年 11月 18日 星期二 08:44 BJT

日本经济：应由首相和财务大臣决定预算赤字目标--经济财政大臣

路透东京11月18日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示：

* 有关基本预算赤字目标的决定要由首相安倍晋三和财务大臣麻生太郎来作出

* 安倍首相未对经济刺激计划的规模作出指示 (完)
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