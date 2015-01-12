日本经济：经济财政大臣预计实质薪资在2015-16财年恢复增长

马来西亚期市：棕榈油收在逾四周高位，市场等待出口数据
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透东京1月12日 - 日本经济财政大臣甘利明周一称，随着经济从近二十年的温和通缩中复苏，预计实质薪资将在4月开始的新财年里恢复增长。
首相安倍晋三的恢复通胀政策能否成功，薪资增长至关重要。他的政策为通过货币和财政激励措施促进民间部门扩张。
11月经通胀调整后的“实质”薪资同比下滑4.3%，连续第17个月下跌，而且跌幅为五年来最大。薪资增速跟不上消费者物价上涨的速度，抑制民间消费。
甘利明在一次内阁部长和执政党议员的会议后对记者称，油价下跌整体上对日本经济有利，但可能妨碍日本央行达成2%的通胀目标。
扣除上调消费税的影响，日本11月核心通胀年率为0.7%，连续第四个月放缓，远低于日本央行的目标。
甘利明重申了政府的标准说法，敦促日本央行尽全力达到2%的通胀目标。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透新加坡/雅加达5月9日 - 马来西亚棕榈油期货周二上涨并创下逾四周最高收位，因需求强劲且有传言称出口数据改善，这都支撑人气。
路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，润泰全球一笔50亿台币(1.65亿美元)五年期贷款，已由独家牵头行兼簿记行(MLAB)台湾银行展开筹组。关连企业润泰创新的90亿台币联贷上周甫展开筹组。