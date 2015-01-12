日本经济：经济财政大臣预计实质薪资在2015-16财年恢复增长

路透东京1月12日 - 日本经济财政大臣甘利明周一称，随着经济从近二十年的温和通缩中复苏，预计实质薪资将在4月开始的新财年里恢复增长。

首相安倍晋三的恢复通胀政策能否成功，薪资增长至关重要。他的政策为通过货币和财政激励措施促进民间部门扩张。

11月经通胀调整后的“实质”薪资同比下滑4.3%，连续第17个月下跌，而且跌幅为五年来最大。薪资增速跟不上消费者物价上涨的速度，抑制民间消费。

甘利明在一次内阁部长和执政党议员的会议后对记者称，油价下跌整体上对日本经济有利，但可能妨碍日本央行达成2%的通胀目标。

扣除上调消费税的影响，日本11月核心通胀年率为0.7%，连续第四个月放缓，远低于日本央行的目标。