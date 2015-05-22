全球贸易：原定下周举行的TPP部长级会议将延期--日本经济财政大臣

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
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路透东京5月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，原定下周举行的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)部长级会议将延期，因工作层面的谈判缺乏进展。
甘利明对记者称，不确定何时将举办部长级会议。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。