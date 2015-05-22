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货币新闻 | 2015年 5月 22日 星期五 08:02 BJT

全球贸易：原定下周举行的TPP部长级会议将延期--日本经济财政大臣

路透东京5月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，原定下周举行的跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)部长级会议将延期，因工作层面的谈判缺乏进展。

甘利明对记者称，不确定何时将举办部长级会议。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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