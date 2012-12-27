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货币新闻 | 2012年 12月 27日 星期四 13:43 BJT

日本经济: 市场抱有很高预期,政府将努力令其成为现实--经济财政大臣

路透东京12月27日 - 日本经济财政大臣甘利明周四表示,新政府将努力达到较高的市场预期.他并称这些预期在近期推动了股价上涨以及日圆走软.

"我相信市场抱有很高预期.我们将努力工作,令这些预期成真."甘利明在记者会上表示.(完)

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