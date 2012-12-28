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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 17:25 BJT

日本政经: 经济财政大臣称政府强烈决心实现与央行的共同目标

新首相安倍晋三在周三任命前经济产业大臣甘利明为经济再生大臣,通过实施安倍倡导的再通胀政策来挽救停滞的经济.

甘利明还将领导经济和财政政策委员会(CEPF),将决定宏观经济议题的重要性和优先解决次序.

安倍的自民党在竞选时曾允诺将建立一个公共-民间部门的基金,财务省、日本央行和民间部门都将参与该计划,旨在通过多种举措来解决日圆走坚的问题,其中也包括海外债券购买问题.

安倍一直都呼吁日本央行设定2%的通胀目标,施行无限制的宽松货币政策,以此来对抗通缩.他还威胁称如果要求得不到满足,他将修改有关日本央行的法律,对央行加大施压力度.(完)

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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