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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 11:02 BJT

日本政经: 政府与央行的协议将明确各自为经济所负职责--甘利明

路透东京1月15日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示,政府力争与日本央行达成的政治协议,将明确政府与央行为经济各自必须承担的职责.

甘利明在内阁会议之后的记者会上表示,经济财政谘问会议(CEFP)可检视政府与央行所设政策目标的实现进展.

日本政府正在与央行协商,本月将发出联合声明,使央行负责实现2%的通胀率目标.该目标是当前目标的两倍.(完)

(编译 李春喜; 审校 丁琦)

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