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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 09:13 BJT

日本经济: 经济财政大臣甘利明可能参加下周央行会议

路透东京1月16日 - 一名政府消息人士周三表示,日本经济财政大臣甘利明可能参加日本央行下周的政策会议.(完)
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