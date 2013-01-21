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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 11:57 BJT

重发-日本政经: 经济财政大臣甘利明称正在考虑参加央行政策会议--时事新闻社

(重发以跟上红条)

路透东京1月21日 - 日本时事新闻社周一报导,日本经济财政大臣甘利明称,考虑参加日本央行政策会议.(完)

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