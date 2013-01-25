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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 11:32 BJT

日本金融: 经济财政大臣甘利明称将在达沃斯论坛阐述汇率立场

路透东京1月25日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示,他将在本周末的达沃斯世界经济论坛上阐述该国的汇率立场.

"我将全面解释(日本汇率立场),以免引起(其他国家)疑虑,"甘利明表示.

日圆 稳步走软,周五兑美元触及两年半低点.外国一些决策者对日圆贬值表示担忧.

德国总理梅克尔周四表达了对操纵汇率风险的担忧,并特别提及日本.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
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