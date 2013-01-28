日本汇率: 达沃斯论坛没有批评日本旨在引导汇率的政策--经济财政大臣

路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周一称,周末达沃斯世界经济论坛上,并没有批评日本旨在引导日圆汇率的财政和货币政策.

甘利明在内阁会议后的记者会上称,日本的策略得到了国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和加拿大央行总裁卡尼等人的支持.