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货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 09:47 BJT

日本汇率: 达沃斯论坛没有批评日本旨在引导汇率的政策--经济财政大臣

路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周一称,周末达沃斯世界经济论坛上,并没有批评日本旨在引导日圆汇率的财政和货币政策.

甘利明在内阁会议后的记者会上称,日本的策略得到了国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和加拿大央行总裁卡尼等人的支持.

甘利明在达沃斯称,汇率要由市场确定,日本央行独立选择与政府签署联合声明,采取行动对抗通缩和振兴经济.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
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