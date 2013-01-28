日本汇率: 达沃斯论坛没有批评日本旨在引导汇率的政策--经济财政大臣

标题新闻：加拿大3月Ivey采购经理人指数(PMI)经季调后为61.1，未经调整为67.6
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路透东京1月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周一称,周末达沃斯世界经济论坛上,并没有批评日本旨在引导日圆汇率的财政和货币政策.
甘利明在内阁会议后的记者会上称,日本的策略得到了国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和加拿大央行总裁卡尼等人的支持.
甘利明在达沃斯称,汇率要由市场确定,日本央行独立选择与政府签署联合声明,采取行动对抗通缩和振兴经济.(完) (编译 王丽鑫; 审校 张涛)
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路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)