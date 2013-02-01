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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 09:04 BJT

日本政经: 经济财政大臣甘利明称无需修改日本央行法

路透东京2月1日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示,无需修改日本央行法.现行日本央行法保证央行独立性,并规定其政策目标.

甘利明还表示,一般而言,政府可以修改管理央行的法规.

甘利明补充称,首相安倍晋三正在缩小下任央行总裁人选范围.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
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