版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 10:31 BJT

标题新闻: 亚开行总裁黑田东彦适任日本央行总裁一职,但首相尚未决定人选-经济财政大臣甘利明

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐