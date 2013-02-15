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货币新闻 | 2013年 2月 15日 星期五 09:31 BJT

日本经济: 前财务省官员接任央行总裁并无不妥--经济财政大臣甘利明

路透东京2月15日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示,有些反对派认为,挑选前财务省官员出任日本央行总裁将损及央行独立性,他不同意这种观点.

甘利明在例行记者会上发表的上述言论表明,政府不会排除任命前财金官员接任央行总裁.现任央行总裁白川方明和两名副总裁将于3月19日离任.(完)
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