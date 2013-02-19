《日本央行焦点》政府推迟任命央行总裁,传首相与财相就人选存在分歧

* 传首相与财相之间存在分歧

* 二人支持不同的央行总裁候选人--消息

* 可能将于下周进行甄选

* 安倍将于2月21-24日期间出访美国

路透东京2月19日 - 日本政府将任命央行总裁的时间推迟一周,引燃关于首相与财相之间在应由谁来领导央行一事上存在分歧的传闻.日本央行承担着采取大胆行动刺激经济的责任.

首相安倍晋三曾要求将于3月底上任的新总裁采取积极行动,令市场预期他会支持一名愿意通过施行激进政策来带领日本走出多年通缩的候选人.

但了解甄选过程的知情人士透露,日本财务大臣麻生太郎及安倍党内的其它成员则希望寻找一名较为温和的候选人.一些政府官员担心推崇激进政策的央行总裁或引发金融市场不安情绪.

"麻生与安倍之间可能存在一些分歧,"三井住友资产管理公司(Sumitomo Mitsui Asset Management)资深分析师Hiroaki Muto表示.

安倍周一宣称他将"很快"宣布人选,而接近选任程序的多位消息人士曾表示,预料首相将会在本周初提名.

不过经济财政大臣甘利明周二表示,政府要到安倍2月21-24日访问美国归来后才会提名央行总裁和副总裁.

"在安倍首相回来后,我们会建立与反对党在本月达成协议的基本架构,"甘利明在一次内阁会议后表示.必须要参众两院批准政府的提名人选,而安倍所属政党并未在参议院掌握多数席次.

延后公布提名人选也有部分是因为国会订下的一个规定;五年前执政党与反对党达成协议,一旦提名人的名字泄漏给媒体,则这个人选将自动失去资格.

这个规定意味着要在不同政治团体间讨论人选以建立共识的难度颇高.

熟悉选任程序的国会议员及官员表示,安倍领导的执政党正与各反对党协商以废除上述规定,但这花费的时间要比预期来得久,因为最大反对党民主党的部分议员希望保留这项规定.

安倍去年12月带领自民党重新执政,承诺将采取积极货币及财政刺激措施,提振已停滞多年的经济.日本目前处于2000年以来第四度衰退.

安倍的要求致使日圆兑美元 自11月以来已重贬逾15%,引发国际对货币竞贬的疑虑.这段期间日股日经指数 则上涨逾30%,因市场寄望日圆贬值将提高出口商的获利.

安倍晋三周一重申希望新任日本央行总裁推行大胆的货币宽松政策.新总裁将接替即将结束五年任期末了下台的白川方明.

安倍努力推动进一步宽松货币政策,促使日本央行上个月采取了迄今为止最大胆的举措,将通胀目标上调一倍至2%,并为此承诺从明年开始将实施"开放式"资产购买计划.

熟悉央行总裁遴选事宜的消息人士称,在安倍的央行总裁候选名单包括前财务省次官、现任亚洲开发银行(ADB)总裁黑田东彦,以及前日本央行副总裁岩田一政.

黑田东彦一直直言不讳地抨击白川方明领导下的政策;岩田一政则一再呼吁日本央行考虑买进国外债券以抑制日圆升值,安倍也表示此举应该是一个选项.

但消息人士表示,头号人选是前日本央行副总裁武藤敏郎.分析师称武藤敏郎推动的政策将比白川方明还要激进,但不会推出其他一些人选所倡导的更为激进的举措.

"我觉得麻生太郎希望由武藤敏郎接任,而安倍晋三则青睐岩田一政.接下来就是和反对党交涉的问题了.不是武藤敏郎,就是岩田一政出任日本央行总裁,"三井住友资产管理资深分析师Muto表示.

"不过也可能令人有些失望,因为在这个时候,唯一能让投资人感到意外的就是采取非常规举措."