修正-日本政经:日本央行所采取的果断举措将有助于抗击通缩-经济财政大臣

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
(更正:内文第一段"将帮会组提升"应为"将会帮助提升")
路透东京2月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示,日本央行的"果断举措"将会帮助提升人们的通胀预期.
日本央行1月将通胀率目标提高一倍至2%,而且承诺将从明年起无限量购买资产,以试图使经济脱离通缩局面.
甘利明是在例行内阁会议后对记者做出上述表示.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。