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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 10:38 BJT

修正-日本政经:日本央行所采取的果断举措将有助于抗击通缩-经济财政大臣

(更正:内文第一段"将帮会组提升"应为"将会帮助提升")

路透东京2月22日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示,日本央行的"果断举措"将会帮助提升人们的通胀预期.

日本央行1月将通胀率目标提高一倍至2%,而且承诺将从明年起无限量购买资产,以试图使经济脱离通缩局面.

甘利明是在例行内阁会议后对记者做出上述表示.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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