日本经济：首相安倍希望在年底前完成TPP谈判--经济财政大臣甘利明

香港个股：政府延长有线宽频旗下有线电视接纳续牌期限至5月底
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透东京7月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，首相安倍晋三强烈希望在年底前完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)谈判。
甘利明在Reuters Newsmaker上还称，政府计划在下一财年开始的五年内将公司税率下调约6个百分点。
日本政府上月公布长期经济成长策略，包括逐步下调公司税及让妇女和外籍员工发挥更大作用，以期刺激经济。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
路透香港4月25日 - 香港政府周二表示，准许有线宽频旗下有线电视的要求，将确认接纳和签署本地收费电视续期牌照的期限，由今年4月26日延后至5月31日。
路透香港4月25日 - 香港政府周二称，与两家电力公司--中电控股以及港灯达成新的利润管制协议，其中准许回报率下调至8%。
* 外资续汇入且需求低迷，隔拆开盘创低 * 拆款较具弹性，但对买票利率仍坚持 (更新拆款款及央行定存单发行细节和市场人士评论) 记者 董永年 路透台北4月25日 - 台湾银行间短率周二稳中趋跌，银行间隔夜拆款利率开盘价降至0.168%。资金调度人 士表示，外资仍偏向汇入，加上资金需求意愿低落，短率略见向下。 台湾央行周二稍晚公布，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额自1,600亿增为1,700 亿台币。 一货币市场人士傍晚称，从央行早盘先引导短率往下，午后又公布364天期定存单发行金额增加100亿，显 示目前市场资金非常多，货币市场利率还有下跌空间。 他们指出，今日央行引导隔夜拆款利率向下，显示市场浮滥状况未见改善。拆入方如票券商等缺口仍不见 增加，部分银行为去化资金，不但提前一天即来电推销，并提供更为优惠的拆款条件。 〞这个月就是一路滥到底，你不觉得吗?〞一银行资调人员说。 一大型票券商交易员表示，今天由于缺口很小，到期的10几亿