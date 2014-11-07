更新版 1-日圆汇率：日本高层关切日圆急跌，恐汇率波动过剧影响经济

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
美元兑日圆 报115.23，周四蹿升至七年高点115.42。自上周日本央行意外扩大刺激政策之后，日圆便一直承压。
自日本央行去年实施量化宽松计划以来，通胀已经上扬，但收益率下跌也致使日圆稳步贬值。
日本在尽力摆脱长时间的通缩，日圆走软使进口商品价格更高，的确 能有所帮助。
日圆走软后，许多决策者也寄望出口激增。但由于许多公司已经将生产迁移到海外，出口仍然表现平平。
麻生太郎表示，日圆走软仍然是一个利好因素，因为改善了出口商的获利。不过许多小公司和日本家庭则开始担心，进口成本上升抵消了获利增长的益处。
“作为内阁大臣，我不能说什么样的汇率水平是理想的，”日本经济财政大臣甘利明表示。
“无论日圆升值或贬值太多，汇率波动过快时都会伤害经济。较为理想的状况是，汇率稳定在反映出日本经济基本面的水平。”(完)
(编译 张若琪/李春喜; 审校 孙茉莉/张荻)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申