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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:11 BJT

更新版 1-日圆汇率：日本高层关切日圆急跌，恐汇率波动过剧影响经济

美元兑日圆 报115.23，周四蹿升至七年高点115.42。自上周日本央行意外扩大刺激政策之后，日圆便一直承压。

自日本央行去年实施量化宽松计划以来，通胀已经上扬，但收益率下跌也致使日圆稳步贬值。

日本在尽力摆脱长时间的通缩，日圆走软使进口商品价格更高，的确 能有所帮助。

日圆走软后，许多决策者也寄望出口激增。但由于许多公司已经将生产迁移到海外，出口仍然表现平平。

麻生太郎表示，日圆走软仍然是一个利好因素，因为改善了出口商的获利。不过许多小公司和日本家庭则开始担心，进口成本上升抵消了获利增长的益处。

“作为内阁大臣，我不能说什么样的汇率水平是理想的，”日本经济财政大臣甘利明表示。

“无论日圆升值或贬值太多，汇率波动过快时都会伤害经济。较为理想的状况是，汇率稳定在反映出日本经济基本面的水平。”(完)

(编译 张若琪/李春喜; 审校 孙茉莉/张荻)
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