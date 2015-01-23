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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 11:55 BJT

日本经济：今春的薪资谈判料将推高实质薪资--经济财政大臣甘利明

路透东京1月23日 - 日本经济财政大臣甘利明周五表示，他预计今年春季企业与工会之间每年的薪资谈判将推高实质薪资。

甘利明在一个研讨会上发表讲话称，形成一个正面的经济周期--即把增加的企业获利用于提高薪资和资本支出，这一点很重要。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
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