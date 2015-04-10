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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 10:32 BJT

更新版 1-日本经济：乐见股市出现小泡沫，因为依然可控--经济财政大臣

“泡沫越大，越难控制，”甘利明对记者称。

“小泡沫是可控的。如果近期股市涨势是微小泡沫的迹象，那么是我所乐见的。”

日本股市日经指数 周五盘初升穿20,000点，为15年来首次，受全球股市乐观基调带动 。但该指标指数迅速回吐涨幅，早盘尾段已较上日小幅下跌。

尽管经济数据好坏不一，但日股自去年年末以来稳步上涨，令一些投资者和分析师质疑其涨势能否持续。(完) (编译 许娜/王丽鑫；审校 王颖/张若琪)
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