日本经济：政府将公布激进财政纪律计划，以维持市场的信任--甘利明

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透东京4月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府将在今年夏季公布激进的财政纪律计划，以维持市场对公共财政的信任。
甘利明对记者说，确保该计划容易实施至关重要，该计划也有助于提高外界对日本公债的信任度。
惠誉周一表示，将日本信用评级下调一个级距，此前日本政府未能在当前财年预算案中采取措施，抵消推迟上调消费税的影响。
惠誉将日本评级下调一个级距至A，比AAA的最高评等低五个级距。惠誉并称日本评级展望稳定。 (完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。