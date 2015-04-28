日本经济：政府将公布激进财政纪律计划，以维持市场的信任--甘利明

路透东京4月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二表示，政府将在今年夏季公布激进的财政纪律计划，以维持市场对公共财政的信任。

甘利明对记者说，确保该计划容易实施至关重要，该计划也有助于提高外界对日本公债的信任度。

惠誉周一表示，将日本信用评级下调一个级距，此前日本政府未能在当前财年预算案中采取措施，抵消推迟上调消费税的影响。

惠誉将日本评级下调一个级距至A，比AAA的最高评等低五个级距。惠誉并称日本评级展望稳定。 (完)