分析：日本家庭节俭习惯根深蒂固 令央行和零售商一筹莫展

路透东京4月14日 - 野上德仁是东京一名37岁的系统工程师，周末开车去折扣店批量购买便宜的食品杂货，虽然他的收入足够应付开销，而且日本经济复苏的前景变得更加光明。

“我确实有钱，但还是节俭。所有人都这样。就是这样的习惯，”他说。

50岁的动画师佐藤和子也经常光顾大创(Daiso)折扣连锁店，这里多数商品的售价仅为100日圆(0.91美元)，从食品杂货、浴巾到厨房用品等都是如此。

“我先来这里找，如果没有的话，我再去超市，”她拿着购物篮在文具商品架前说。“我的工作和薪水不稳定，因此花钱必须很仔细。”

像他们这样的消费者已经促使一些公司对商品大减价。由此可见，虽然经济正在好转，但要根除日本的通缩是多么困难。

这也突显出摆在日本央行面前的一个新难题：虽然经济稳健增长，但通胀却顽固地保持疲弱。

大型零售商永旺(8267.T)本月调降超过250种杂货的价格，以吸引价格意识强烈的消费者，而由沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)经营的西友(Seiyu)则是自2月起调降超过200个品项的价格。

“现阶段要涨价是件难以想象的事，”迅销(Fast Retailing) (9983.T)会长兼社长柳井正表示。该公司周四公布营收持平。

当然，许多零售商表示他们不仅提供折扣，也提供高端商品，藉以维系获利。

“消费者看的不只是价格。他们可是挑剔的很，”连锁超市运营商Life Corp (8194.T)社长Takaharu Iwasaki表示。

然而对于日本经济正处于二战后第三长的景气复苏期，薪资及通胀仍处于偏低水准的问题，央行官员们还难以找到一个说法。

“对于我们而言这是个新的难题，”一名官员表示，“这凸显出日本通缩心态有多么根深蒂固。”

**人口结构不利**

自安倍晋三2012年末担任首相以来，日本经济开启了一个持续温和复苏的周期，当时安倍启动了所谓的“安倍经济学”：包括积极的货币、财政刺激措施和结构性改革。

近期海外需求的反弹帮助提振了出口和产出，带动企业信心升至一年半最高，企业对自身的支出计划也较为乐观。

知情人士表示，受到近期正面数据的激励，日本央行预计会在本月的利率评估会议上对经济给出更为乐观的评估。

复苏带来的益处还未惠及家庭，尽管有持续四年的激进印钞措施和财政支出计划。

尽管失业率触及22年低点，但实质薪资仍基本上持平，因公司对于加薪还很谨慎。

2月核心消费者通胀率依旧卡在0.2%，远低于央行设定的2%的目标，因企业担心吓跑消费者而不敢提价。

日本的人口结构是妨碍消费的一个关键因素。据政府的估算，到2020年，总人口中将有近30%是65岁或更高龄的人口。分析师表示，年龄结构大的家庭无法享受到加薪的好处，因此会倾向于节约支出。

65岁的东京退休人员Miyako Minamizawa表示，经济复苏并未改变她的生活。“我认为经济并未表现良好，”她说，并称她在动用储蓄，因为退休金不够花。

在东京银座高档购物区，72岁的Shimako Naito说：“我过去经常冲动购买那些相当昂贵的服饰和珠宝，但现在我会不紧不慢，试试并等东西便宜点的时候再买。”

高度受保护的日本农业部门效率低下，导致生鲜食品价格高昂并且波动较大。而日圆走软趋势推高进口商品价格，亦累及日本家庭。

2016年日本食品价格较上年增长1.7%，即使整体消费者物价指数(CPI)下滑0.1%。

去年，日本家庭将26%的收入用于购买食物，创近30年来最高水平，让他们几乎没有钱花在非必需品上了。

本月的日本央行调查显示，家庭支出较高的商品上，食品位列榜首。同时，家庭在外出就餐、服饰和旅游上削减的开支最多。

回复日本央行调查的约80%受访家庭表示，他们觉得物价上涨是件坏事，显示日本央行未能说服公众相信结束影响经济增长的通缩是有益的。

就职于房地产公司的51岁的Masayuki Yamamuro表示，他减少外出就餐并削减开支，因生活必需品价格越来越高。

“我的工资没有涨。我希望买车、买房或去旅游。但我没能力做这些。”

日本通胀和日本央行对抗通缩图表：tmsnrt.rs/28KmQnX

(完)