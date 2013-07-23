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货币新闻 | 2013年 7月 23日 星期二 09:47 BJT

日本经济：15年的抗通缩战役可能正处于拐点--政府经济年报

日本5月核心消费者物价较上年同期持平，为七个月来首次未见下滑，部分归因于电价上涨。

日本央行的调查显示，超过80%的家庭预计物价将同比上涨，这是近五年来的最高比例，这说明，央行承诺通过积极资产购买以实现2%通胀率之后，公众关于通缩将会持续的看法可能正在转变。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
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