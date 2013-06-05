日本经济：政府将就公共基金是否应增加股市投资咨询专家意见

路透东京6月5日 - 周三公布的日本政府增长策略草案显示，对于养老基金和其它公共基金是否应通过增加对股市的投资来寻求更高回报的问题，政府将咨询专家的意见。

这是首相安倍晋三领导的政府首次考虑动用这个规模庞大的储蓄池，以支持经济增长。政府的增长策略旨在通过将通胀率推升向2%，来刺激消费者支出和企业投资。(完) (编译 许娜; 审校 王兴亚)