日本经济：首相安倍晋三将在成长策略中设定国民收入增长目标

路透东京6月5日 - 据日媒报导，日本首相安倍晋三周三发布最新成长策略时，将承诺每年国民收入增长3%，以及允许在特殊经济区域减税与简化手续。

安倍政策的目标在于终结日本长期以来的通缩与经济停滞状态，而提高国民收入是其政策成功的关键。

日本经济新闻称，安倍在周三稍晚发表的经济成长策略演讲中，将提出将人均国民收入年增长3%或更多，使收入水平十年间从上一财年的384万日圆增加150万日圆(1.5万美元)以上的目标。

据报导，东京与其他大城市的特殊经济区域将被允许削减公司税及放松管制，来吸引外资和其他企业。

政府预计还会允许在网上销售大部分非处方药，以作为放松管制的示例。