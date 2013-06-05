日本经济：首相安倍晋三将在成长策略中设定国民收入增长目标

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透东京6月5日 - 据日媒报导，日本首相安倍晋三周三发布最新成长策略时，将承诺每年国民收入增长3%，以及允许在特殊经济区域减税与简化手续。
安倍政策的目标在于终结日本长期以来的通缩与经济停滞状态，而提高国民收入是其政策成功的关键。
日本经济新闻称，安倍在周三稍晚发表的经济成长策略演讲中，将提出将人均国民收入年增长3%或更多，使收入水平十年间从上一财年的384万日圆增加150万日圆(1.5万美元)以上的目标。
据报导，东京与其他大城市的特殊经济区域将被允许削减公司税及放松管制，来吸引外资和其他企业。
政府预计还会允许在网上销售大部分非处方药，以作为放松管制的示例。
日本政府还将计划，到2020年使基建出口规模增至30兆日圆且农业出口翻倍，并计划通过积极参与美国牵头的泛太平洋战略经济伙伴关系协定与其他贸易协议，到2018年使自由贸易协议覆盖的出口比重从目前的19%升至70%。(完) (编译 隋芬; 审校 石冠兰)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。