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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 09:39 BJT

日本经济：政府计划调降投资税以提振企业资本支出

路透东京6月12日 - 周三公布的日本成长战略草案显示，日本计划调降投资税来扶助企业。

投资税下调这项内容，被加进了日本政府成长战略计划的第一部分。预计周五内阁将批准这一成长战略。

周三在有关产业竞争力的政府小组会议上，首相安倍晋三称，他希望在7月的参议院大选后，开始就税制改革进行辩论。

日本政府计划于今年秋季发布成长战略的第二部分。

成长策略是安倍结束通缩和刺激经济持续成长的第三支箭。前两支箭分别是超宽松的货币政策和大规模政府支出 。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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